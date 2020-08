Das bisschen Regen ändert nichts : In der Eifel gilt Alarmstufe vier wegen Brandgefahr

Die Flammen lodern auf einer Wiese bei St. Thomas, direkt am Waldrand. Foto: TV/Rudi Höser

Bitburg/Prüm 17 Feld- und Wiesenbrände gab es im Eifelkreis seit der extremen Hitze Ende Juli. Auch der ein oder andere Gewitterregen ändert nichts daran. Es gilt die zweithöchste Gefahrenstufe.

Jüngst bei St. Thonas, wo eine Fläche von rund 30 000 Quadratmetern in Flammen stand oder zuletzt in Watzerath, wo ein Feld direkt am Waldrand brannte: Ist der Sommer trocken und die Sonne brennt, kommt es immer wieder zu Flächenbränden in der Eifel. Die Feuerwehren verbuchen allein 17 seit der extremen Hitze Ende Juli.

Was zu Beginn noch recht harmlos aussieht, kann sich in kürzester Zeit dramatisch zuspitzen. „Wären die Freiwilligen Feuerwehren nicht rechtzeitig vor Ort, könnten sich solche Feld- und Wiesenbrände verheerend auswirken“, sagt Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch.

Info Verhaltensregeln ● Nicht im Freien rauchen, keine Zigarettenkippen in die Natur werfen; ● Kein Feuer im Wald oder am Waldrand entfachen; ● Wiesen und Feldwege nicht befahren, da der heiße Auspuff Äste und Gräser am Boden entzünden kann; ● Zufahrten und Feldwege freihalten, damit auch große Fahrzeuge Einsatzstellen jederzeit erreichen können; ● Bei kleinsten Anzeichen auf einen Brand Ort und Stelle sofort über Notruf 112 melden.

Die Wiesen sind schon lange nicht mehr grün, die Sonne hat sie ausgedörrt, die Böden staubtrocken, in den Wäldern verlieren Bäume ausgetrocknete Blätter. Auch abgestorbene Biomasse und abgebrochene Äste auf den Böden der Wälder sind hervorragendes Brennmaterial.

„Selbst, wenn es mal einen Gewitterregen gibt, ist alles binnen kürzester Zeit wieder trocken“, sagt Larisch. Und das ist brandgefährlich. Deshalb wurde im Eifelkreis die Gefahrenstufe vier ausgerufen. Es gibt nur eine höhere Stufe: 5 – dann besteht „sehr hohe Gefahr“.

Gerade wegen der großen Fläche des Eifelkreises ist es von Vorteil, das es mehr als 200 Ortsfeuerwehren gibt. Denn das Wichtigste bei Vegetationsbränden ist, wie Larisch erklärt, „die Ausbreitung des Feuers direkt in der Anfangsphase zu stoppen“. Dafür müssen Die Wehren rasch vor Ort sein.

Weiterer Pluspunkt der kleinteiligen Struktur der Feuerwehren: „Die Wehrleute haben ausgezeichnete Ortskenntnisse“, sagt Larisch. Was die Alarmierung angeht, gilt für den Kreisfeuerwehrinspekteur die Devise: lieber ein mal zu viel als ein mal zu wenig: „Wir sind froh, das die Bevölkerung für die Problematik sensibilisiert ist.“

Die Brandursachen können verschiedenen sein. „Teilweise entzünden überhitzte Mähdrescher oder Traktoren ein paar ausgedörrte Grashalme“, sagt Larisch. Teilweise käme es dazu aber auch wegen Unachtsamkeit: Hier steht an erster Stelle die weggeworfene Zigarette, aber auch Glasscherben, die bei direkter Sonneneinstrahlung wie Brenngläser wirken – und dazu führen können, das sich Äste, Blätter oder Gräser entzünden.

Hat sich das Feuer erstmal ausgebreitet, müssen die Wehrleute mit Hochdruck löschen. „Gerade bei großer Hitze ist das auch für gestandene Wehrleute sehr kräftezehrend und beansprucht den Kreislauf stark“, sagt Larisch. 10 000 bis 20 000 Liter Wasser seien als Löschmittel bei einem solchen Brand schnell aufgebraucht.

In ein Tanklöschfahrzeug passen gerade mal 3000 bis 4000 Liter. Und: „Die sind nicht geländegängig“, sagt Larisch. Deshalb ist die Unterstützung von Landwirten und Firmen so wichtig, die bei Bedarf schnell mit Fahrzeugen und Anhängern zum Transport von Wasserbehältern zur Stelle sind. Zudem sind in Schönecken und Kyllburg Wasserbehälter stationiert, die als Puffer vor Ort genutzt oder abtransportiert werden können.