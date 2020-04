Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Wie Trainer aus der Eifel digital ins heimische Wohnzimmer kommen

Um die Zeit der Schließung während der Corona-Krise zu überbrücken, nimmt Verena Galter Videos für ihre Kunden auf. Foto: TV/Lorena Carnevale

Bitburg Tanzschule, Sportstudios und viele andere Einrichtungen haben wegen Corona geschlossen. Das Team vom Tanzcenter Bitburg hat sich einen besonderen Service ausgedacht, um diese Zeit zu überbrücken. Auch einige Fitnessstudios sind weiter für die Kunden da.

Keine Frage, die Corona-Krise trifft alle – manche mehr, andere weniger. Selbstständige wie Verena Galter, Inhaberin des Tanzcenter Bitburg auf dem Flugplatzgelände in Bitburg, leiden aber besonders unter den Umständen. Sie musste auch am Montag, 16. März, ihre Türen schließen. Kein Paartanz, keine Fitnesskurse, kein Kindertanz oder „Fit dank Baby“ mehr.

Erstmal herrschte auch bei ihr und bei ihrer Mitarbeiterin Lorena Carnevale Verzweiflung angesichts der Lage. Doch dann haben sich die beiden jungen Frauen aufgerafft und eine Strategie entwickelt, die sie selbst, ihre Kundschaft und Menschen in den sozialen Netzwerken bei Laune halten können.

Info Dj sendet im Live-Stream Auch die Kajüte, ein Club in Binsfeld, musste sich den Umstände anpassen. Seit vorletztem Wochenende ist es auch dort nicht mehr erlaubt, am Wochenende die Türen für die Gäste zu öffnen. Auf Instagram bekommen Feiermotivierte aber weiterhin am Wochenende die Möglichkeit, eine Stunde lang im Live-Stream von einem DJ die Musik gespielt zu bekommen, wie sie auch sonst in der Kajüte läuft. „Wir wollten mal testen, wie das ankommt, und die Reaktionen waren wirklich gut. Deshalb werden wir das jetzt jeden Freitag machen“, erzählt Inhaber Rene Schneider. Mehr als 80 Leute hätten sich bei der ersten Übertragung den Stream angeschaut und auch fleißig kommentiert, das sei ein guter Schnitt gewesen, so Schneider. Es gebe auch noch weitere Ideen für die Zukunft, um die Zeit so gut wie möglich zu überbrücken. Jeden Freitag wird der Live-Stream um 19 Uhr auf YouTube und bei Instagram bei @kajüte.binsfeld laufen. Jeden Samstag zur gleichen Zeit bieten sie auf dem Account

@ocean.electro Elektro Musik an.

Sie haben angefangen, Videos zu drehen. Auf der Facebookseite der Tanzschule sind schon ein paar Clips zu sehen. Zum Beispiel eine kleine Choreografie für Kinder, die Verena Galter zusammen mit ihren Kindern aufgenommen hat.

Auch ein sportliches Workout für erwachsene Menschen ist zu sehen, und das mit einem humorvollen Augenzwinkern. Denn als Accessoires für die Übungen dienen ein paar der derzeit so begehrten Klopapierrollen. Bei den öffentlich zugänglichen Clips gibt es auch viele Basteltipps, mit denen man daheim die Kinder bei Laune halten kann. Die benötigten Utensilien sind dabei oft denkbar einfach und meist in jedem Haushalt vorhanden.

Für die Kunden der Tanzschule gibt es einen weiteren Service. Alle Kunden können sich eine App herunterladen, wo sie zahlreiche Videos anschauen können. „Alles, was wir unterrichten, was wir in den vergangenen Wochen gemacht haben und was wir jetzt eigentlich machen würden, ist da zu sehen“, sagt Verena Galter. Die Kunden können sich also Schrittkombinationen vom Paartanz, Übungen von „Fit dank Baby“, Linedance und vieles mehr per Video anschauen und daheim nachtanzen oder üben. Auch Live-Unterricht per Video wird angeboten.

Dabei kann man sich per App oder am Computer im Kundencenter anmelden und findet dort einen Wochenplan für Live-Streaming von Tanzunterricht, Fitnesstraining und allem, was im Tanzcenter zu normalen Zeiten angeboten wird.

Mit diesem Angebot stehen Verena Galter und Lorena Carnevale nicht allein. „Bundesweit sind die ADTV-Tanzschulen in diesen Wochen auf digitalen Unterricht umgestiegen. Wie wir unterrichten sie per Live-Stream oder stellen Übung-Videos für ihre Kunden bereit“, berichtet Verena Galter. Die App des Tanzcenters kommt mittlerweile sehr gut an.

„Unsere App ist schon mehr als 400 Mal runtergeladen worden“, sagt die Tanzlehrerin. Deshalb können jetzt auch Freunde der Tanzschule und Interessierte gegen Gebühr davon Gebrauch machen.

Auch andere Institutionen nutzen moderne Medien, um an ihren Kunden dranzubleiben. Tanzlehrer Heinz-Georg Exler aus Prüm, der an der Mosel eine Tanzschule betreibt, versorgt seine Kunden per Whatsapp-Nachrichten, mit denen er zum Üben im heimischen Wohnzimmer, die in den vergangene Wochen unterrichteten Tanzschritte zeigt.

Betreiber von Fitnessstudios im Eifelkreis haben ebenfalls ein Interesse daran, den Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren und diesen die Möglichkeit zu geben, auch daheim fit zu bleiben. „Wir haben schon gleich nach der Schließung begonnen, unseren Kunden individuelle Trainingspläne für Übungen daheim zu erstellen“, sagt Alfons Elsner vom Fit-Zone in Niederprüm. Inzwischen habe man schon knapp 90 Pläne erstellt und verschickt. Außerdem bietet das Fitnessstudio Videosequenzen an, von denen derzeit zwölf aktiv sind. Auch Kurse werden als Live-Stream angeboten. Diese dauern zwischen 15 und 30 Minuten oder bei Yoga sogar mal eine Stunde. Für die Videos habe man einen eigenen Video-Kanal erstellt. „Wir haben gutes Feedback“, sagt Elsner über die Resonanz bei den Kunden.

Das Cityfit in Bitburg punktet mit Live-Kursen, die natürlich auch per Video in die Wohnungen und Häuser ihrer Kunden kommen.