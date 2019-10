Straßensanierungen in Prüm : In der Innenstadt werden zwei Millionen Euro verarbeitet

Baggerballett in der Prümer Spiegelstraße. Insgesamt werden derzeit in der Stadt mehr als zwei Millionen Euro verbaut. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Arbeiten auf ziemlich engem Raum: Während die Prümer Spiegelstraße (Bild) bereits aufgerissen ist, geht es ein paar Meter weiter, in der Oberbergstraße, am Dienstag ebenfalls mit der Grunderneuerung los, wie wir am Samstag meldeten.