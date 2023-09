Windkraft an der oberen Kyll VG-Rat Gerolstein sagt ja zum Ausbau der Windkraft

Es gebe Kritik, das Vorhaben sei überdimensioniert, sagt Bürgermeister Hans Peter Böffgen. „Aber es kann – obwohl wir uns das alles sehr genau angesehen haben – immer noch passieren, dass potentielle Eignungsflächen aus der Planung herausfallen. Falls das geschieht, wird das jeweilige Verfahren sofort beendet.“ Potentielle Gründe, wie das Auffinden eines bislang unbekannten Schwarzstorchnestes, könnten die angestrebten 2,48 Prozent zur Makulatur machen. „Ich hoffe aber, dass wir nicht unter 2,2 Prozent ausweisbarer Fläche fallen, denn dann haben wir ein Problem“, sagt Böffgen. In dem Fall bliebe nur noch, die Kriterien für den Bau von WKA, an denen die Verbandsgemeinde bisher fest hält, aufzuweichen. Bisher dürfen die Windräder in der VG Gerolstein nicht näher als 1000 Meter an Wohnsiedlungen heran rücken, die ausgewiesenen Gebiete dürfen 30 Hektar Größe nicht unterschreiten, die Windhöffigkeit wurde auf 6,4 Kilometer je Sekunde festgesetzt.