Winterzauber : Schneemänner im Sonnenuntergang

Auf einer Wiese in Gindorf haben sich immer mehr Schneemänner versammelt. Viele Spaziergänger erfreuen sich daran und bauen kurzentschlossen mit. Auch der Weg zur Wiese ist bereits eine Schneemannallee. Die Schneemänner gennießen die Abendsonne. Der Abstand der Schneemänner wird natürlich vorschriftsmäßig eingehalten. Conny Meier Foto: tv/Conny Meier