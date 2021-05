Natur und Verkehr : Irrel sagt Spinnern den Kampf an

Irrel sagt Spinnern den Kampf an

Irrel Im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner werden rund um Irrel jetzt Fadenwürmer an die Bäume gesprüht.

In Bitburg setzt man auf den Einsatz sogenannter entomopathogenen Nematoden, also Fadenwürmer, die häufig zur Bekämpfung unerwünschter Insekten verwendet werden. Die Würmer dringen in die Insekten ein und töten sie durch ein Bakterium. Für Menschen sind die Würmer harmlos. Mit Sprühgeräten werden sie auf die Bäume gespritzt, dabei ist der genaue Zeitpunkt wichtig. Es sollte zum Schlüpfzeitpunkt des Prozessionsspinners passieren. Die Würmer werden nachts versprüht.