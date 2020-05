Landwirtschaft : Biogemüse auf die solidarische Art

KALENBORN-SCHEUERN Erstmals gibt es in der Vulkaneifel ein Projekt „solidarische Landwirtschaft“ (SoLaWi): Dabei geht es vor allem um das Vertrauensverhältnis zwischen Verbraucher und Erzeuger – und natürlich gesunde Lebensmittel.

„Die Idee habe ich bei einem guten Freund kennengelernt, der dazu für eine Bachelorarbeit in der Vulkaneifel eine Umfrage machte – mit sehr positiver Resonanz“, erzählt die 26-jährige Jana-Maria Johnen, die in dieser Saison selbst mit SoLaWi startet. Sie ist ausgebildete Ergotherapeutin, spezialisiert auf tiergestützte Heilmethoden. „Mich hat immer schon alles interessiert, was mit Gesundheit und Natur zu tun hat.“ Die theoretische Ausbildung in Solidarischer Landwirtschaft absolvierte sie in Lüneburg, während sie in Hamburg lebte und arbeitete. Vor kurzem zog sie zurück in die Eifel und hat hier genügend Freiraum. Die Praxis der Arbeit auf dem Acker hat die Enkelin Eifeler Bauern in der Familie von Kindesbeinen an miterlebt – auch ihre Mutter ist passionierte Gärtnerin. „Ich bin damit aufgewachsen, dass wir für den Eigenbedarf anbauten.“ Dass es auch mühevoll wird, weiß sie: „Ich rechne mit drei bis fünf Stunden täglicher Arbeit, je nach Jahreszeit.“ Im Freiland, unter Folie und im Gewächshaus hat sie 30 verschiedene Gemüsekulturen startklar gemacht: Kartoffeln, Tomaten, Pastinaken, verschiedene Salat-, Kohl- und Möhrensorten, Gurken, Paprika, Porree…