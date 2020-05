Infrastruktur : Die nächste Straße wartet schon

In Wißmannsdorf wurde bereits viel Straßenbau betrieben. Als nächstes ist die K 68 in Koosbüsch dran. Foto: Uwe Hentschel

WIßMANNSDORF Im Wißmannsdorfer Ortsteil Koosbüsch laufen die ersten Planungen zur Sanierung der Schulstraße.

Vor gut sechs Jahren ging es zunächst mit dem Ausbau der K 68 sowie der L 7-Anschlussstelle in Wißmanndorf los. Dann folgte die Prümbrücke in Hermesdorf und als diese fertig war, schließlich die Erneuerung der K 68 zwischen Wißmannsdorf und der L 9. Danach ging es dann in der Ortslage Hermesdorf weiter. Und jetzt, wo dieses Projekt fertig ist, kündigt sich bereits das nächste an: der Ausbau der K 68 im Ortsteil Koosbüsch.