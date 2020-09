Dorfentwicklung : Gemeinderat Neidenbach bringt Neubaugebiet, Seniorenresidenz sowie ein Feuerwehr- und Gemeindehaus auf den Weg

Info

Der Schwesternverband bietet in Bitburg, in Kordel, in Bettingen und in Irrel Kurzzeit- und Vollstationäre Pflege an. In Bitburg sind zusätzlich eine Tagespflege und ein Service-Wohnen. Das Angebot des Service-Wohnens gibt es auch in Badem. Seit 1958 gibt es den Schwesternverband, der 3800 Mitarbeiter in fünf Bundesländern beschäftigt und alte oder behinderte Menschen ambulant oder stationär pflegt, betreut und fördert.