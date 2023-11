Nach zähem Ringen Bessere Straßen, schnelleres Internet: Jede Menge gute Nachrichten für Oberweiler

Oberweiler · Was lange währt ... : Der Straßen- und Glasfaserausbau in Oberweiler ist so gut wie abgeschlossen. Vor allem, was das schnelle Internet angeht, gibt es nach einem jahrelangen Rechtsstreit gute Nachrichten.

02.11.2023, 06:29 Uhr

Das Band für die Verkehrsfreigabe der Straßen in Oberweiler. Ortsbürgermeister Nico Steinbach (Mitte, mit Schere) durfte es endlich durchschneiden. Foto: Nico Steinbach

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Es ist lange her, und doch kennt Nico Steinbach die Geschichte. Hat erzählt bekommen, wie sein Vorgänger als Ortsbürgermeister die Entscheider in einen Wagen setzte. Die Reifen extra frisch aufgepumpt, damit es auf der Fahrt schön auf und ab geht. Damit wollte er ihnen zeigen, welch eine Buckelpiste die Strecke zwischen Oberweiler und Bitburg ist. Hat geklappt, denn das mit der schlechten Straße ist vorbei.