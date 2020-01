Politik : Sanierungsstau bei städtischen Bauten

Prüm Der FC Prüm hat Sanierungspläne für das Sportlerheim. Veraltet sind auch die Toiletten der Mehrzweckhalle. Nun soll für die nächste Stadtratssitzung eine Prioritätenliste erstellt werden, denn es gibt auch an anderen Stellen Bedarf.

Ein paar Tagesordnungspunkte werden gestrichen, dafür kommen andere hinzu: letztendlich bleiben 20 im öffentlichen Teil übrig. Es wird ein langer Abend, denn der Stadtrat Prüm hat viel zu klären. Hinzu kommen jede Menge Anfragen der Ratsmitglieder, die Bürgermeister Johannes Reuschen versucht, am Ende der Sitzung schon zu beantworten oder später klären zu lassen. Dieser Punkt stört allerdings einen Bürger: Über die Antworten, beschwert er sich in der Einwohnerfragestunde, erfahre man später nichts aus dem Amtsblättchen. Da stehe dann nur, „die Frage wurde beantwortet“.

Bereits 2019 habe er die ehemalige Bürgermeisterin Mathilde Weinandy auf den Sanierungsstau hingewiesen. Mitte der 90er Jahre ist das Sportlerheim vom damaligen SV Prüm erbaut worden. Nach dessen Insolvenz ist das Gebäude an die Stadt gegangen, die es nun dem FC Prüm verpachtet. Die Umkleide wurde vor etwa sieben Jahren energetisch saniert, „doch jetzt fällt der Putz außen schon wieder ab“, sagt Demuth. Die Kabinen mit den Holzbänken, „da gibt es Schöneres“, sagt der Vorsitzende. Die Anlage sei überlebt, von den sechs Duschköpfen funktionieren nur noch drei, außerdem bilde sich Schimmel. Kurz: Der Verein will etwas machen. Und ist durchaus bereit anzupacken. Denn auch bei den Außenanlagen gebe es etwas zu tun.

Markus Fischbach (SPD) hat noch ergänzende Vorschläge für ein neues Konzept. So könne man noch die alte Überdachung der Holztribüne in Augenschein nehmen und die uralten Werbetafeln. Er regt an, den Eingangsbereich zu verlegen. Jedoch: „Wir können heute nicht ‚Ja’ oder ‚Nein’ dazu sagen. Die Stadt Prüm hat noch mehrere Immobilien, wie das Haus des Gastes, das Haus der Jugend oder die Mehrzweckhalle. Da müssen wir auch gucken, was wir da sanieren müssen. Wir müssen unsere ganzen Immobilien auf den Prüfstand stellen.“