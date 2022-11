Am Wochenende wurde in Prüm der Weihnachtsbaum aufgestellt. Dabei wurde die Stadt Prüm von Udo und Markus Sohns von der Firma Hallenbau Sohns aus Brandscheid und dem Technischen Hilfswerk Ortsverband Prüm unterstützt. Beim Schmücken halfen die Initiative Frauenschuh und Torsten Friedrich. Die Feuerwehr und der Prüm eifelstark Stadtmarketing und Gewerbeverein dekorierten gleichzeitig die ganze statt weihnachtlich. Ein toller "kleiner" Ehrenamtstag in Prüm.