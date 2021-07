Naturschutz : Warum es in Rittersdorf jetzt Blumensamen statt Kaugummi aus dem Automaten gibt

Thomas schrodt (links) und Michael Heinen freuen sich über den neuen Bienenfutterautomaten in Rittersdorf. Foto: Michael Heinen Foto: TV/Michael Heinen

Rittersdorf 50 Cent kostet eine Kapsel mit Blumensamen im ehemaligen Kaugummiautomaten in Rittersdorf in der Eifel. Was es damit auf sich hat: