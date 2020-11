Brauchtum : Sankt-Martins-Wecken für Kindergarten, Grundschule und Seniorenheim

In Schönecken machte sich Sankt Martin schon am frühen Morgen in Begleitung des Bürgermeisters auf den Weg zur Kindertagesstätte und anschließend zur Grundschule. Foto: Johannes Arenth

Schönecken (red) In diesem Jahr ist alles anders – und auch St. Martin ließ sich etwas einfallen, um die Kinder zu erreichen. In Schönecken machte er sich schon am frühen Morgen in Begleitung des Orts­bürger­meisters Johannes Arenth auf den Weg zur Kita und anschließend zur Grundschule.

