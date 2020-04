Verkehr und Bauarbeiten : Glasfaser und neue Deckschichten für Sülm

Das ist erst der Anfang. Die Bauarbeiten in Sülm haben in der Hauptstraße begonnen. Foto: TV/Maria Adrian

Sülm Straßen und Gehwege werden in der 430 Einwohner zählenden Gemeinde erneuert. Das geht nicht ohne Sperrungen.

(ma) In Sülm stehen größere Bauarbeiten an: Die Kreisstraße K 33/34 wird in vier Bauabschnitten ausgebaut. Los geht es mit dem zweiten Abschnitt, bei dem die K 33 ab Ortseingang Sülm aus Richtung Trimport und dem Ortseingang Sülm aus Richtung Röhl voraussichtlich bis zum 30. November 2020 für den Verkehr gesperrt wird, teilt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mit. Zusätzlich wird der Einmündungsbereich K 33/ K 34 gesperrt. In der Hauptstraße sind derweil schon Bagger, Kipper und Bauarbeiter im Einsatz.