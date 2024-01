Bitburg innovativ und lebenswert Konversionsprojekte: Wohin fließen die Millionen?

Um die ehemaligen Militäranlagen in Bitburg in lebenswerte Quartiere zu verwandeln, nimmt der Zweckverband Flugplatz in diesem Jahr Fahrt auf. Die 4,4 Millionen, die im Haushalt für Investitionen veranschlagt sind, finanziert der Verband unter anderem über Kredite in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro.