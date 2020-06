Kultur : Viel Baukultur und ein stilles Örtchen

In Wolsfeld gibt es viele Kulturdenkmäler. Der neue Wanderweg führt an den wichtigsten vorbei. Foto: Uwe Hentschel

WOLSFELD In Wolsfeld ist ein barrierefreier Themen-Weg eingerichtet worden. Etwas fehlt aber noch.

Zudem soll eine neue, grenzübergreifende Rad- und Wanderbrücke zwischen Wintersdorf und Rosport errichtet werden, die Wander- und Radwege an den öffentlichen Nahverkehr anbindet. Ein barrierefreies Informations- und Servicecenter soll in Rosport ausgebaut werden.

Statt der zunächst angesetzten 10 000 Euro stehen nun auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse Ausgaben von mehr als 27 000 Euro an. Was die bisherige Kalkulation des Projekts ein Stück weit über den Haufen wirft.

So war es zumindest geplant. Mit der nun deutlichen Kostenüberschreitung wird das dafür vorgesehene Budget allerdings überschritten. Aus diesem Grund hat die VG nun gemeinsam mit dem für das Projekt federführend zuständigen Zweckverband Naturpark Südeifel eine andere Lösung erarbeitet. Diese sieht vor, dass sich die Gemeinde mit gut 9600 Euro an der barrierefreien Toilette beteiligt. Schließlich, so die Begründung, gebe es seitens der Ortsgemeinde bereits seit Jahren ein großes Eigeninteresse an einem öffentlichen, barrierefreien WC.