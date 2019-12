Schule : Info-Abend an der Realschule

Bleialf (red) Die Realschule Bleialf plus bietet am Dienstag, 3. Dezember, für die Eltern der Viertklässler einen Informationsabend an. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Mensa. Vorgestellt werden die Grundkonzeption der Ganztagsschule und das Programm ab der siebten Klasse.

