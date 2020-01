Schule : Info-Abend bei den Vinzentinern

Niederprüm (red) Das Vinzenz-von-Paul-Gymnasium Niederprüm, eine Privatschule in Trägerschaft der Vinzentiner, bietet am Donnerstag, 23. Januar, einen Informationsabend für Eltern zukünftiger „Fünftklässler“ des kommenden Schuljahr 2020/21 an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken