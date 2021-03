Wirtschaft : Info-Abend für Existenzgründer

Bitburg (red) Die Wirtschaftsförderung des Eifelkreis Bitburg-Prüm und die IHK Trier bieten am 12. April, 17.30 bis 19.30 Uhr, einen Info-Abend für Existenzgründer in Bitburg an. Kosten: 25 Euro pro Person.

