Bitburg : Infoveranstaltung zu Straßenausbau-Beiträgen

Bitburg Die Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in Rheinland-Pfalz lädt gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Nico Steinbach zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Straßenausbaubeiträge – vom Einmalbeitrag zum wiederkehrenden Beitrag“ ein.

Die Veranstaltung beginnt am Montag, den 7. September, um 19 Uhr im Haus der Jugend am Rathausplatz 6 in Bitburg.