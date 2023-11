Neubau „Opp der Lupp“ Ungewöhnlicher Weg: So soll eine Genossenschaft ein geplantes Wohnprojekt in Irrel realisieren

Fünf Häuser, zwei Altbauten, zwanzig Wohnheinheiten – 50 Menschen aller Generationen sollen in der Prümzurlayer Straße im neuen Wohnquartier „Opp der Lupp“ glücklich zusammenleben können. Um das Projekt zu realisieren, haben sich die Investoren für einen zumindest in der Eifel noch recht ungewöhnlichen Weg entschieden. Sie bereiten die Gründung einer Genossenschaft vor. Bei einer Informationsveranstaltung wird am Dienstag, 7. November, über das Bauprojekt und die Genossenschaft informiert.