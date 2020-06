66-jähriger Eifeler starb an Covid-19 : Gesundheitsamt widerspricht Korrektur des Landrats

66-jähriger Eifeler starb an Covid-19

Bitburg/St.Wendel Im Internet wurde darüber diskutiert, ob der am Wochenende gestorbene Corona-Patient aus dem Eifelkreis tatsächlich einer Covid-19 Erkrankung erlegen ist. Unter anderem wies Joachim Streit, Landrat des Eifelkreises darauf hin, dass der 66-Jährige zwei Monate nach „überstandener Coviderkrankung“ verstorben ist. Das Presseamt des Eifelkreises korrigierte nun Streits Korrektur.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus stagnieren im Eifelkreis, doch die grassierende Pandemie ist nicht nur im realen Alltag weiter überall präsent, auch in den sozialen Netzwerken wird viel über das Thema diskutiert.

Im sozialen Netzwerk Facebook wurde jüngst beispielsweise in Frage gestellt, ob der am Wochenende verstorbene 66-jährige Mann aus dem Eifelkreis tatsächlich im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben ist. Unter anderem veröffentlichte Joachim Streit, Landrat des Eifelkreises, eine Korrektur auf seinem Facebook-Profil.

Streit wies darauf hin, dass „der am Samstag verstorbene 66-Jährige aus dem Eifelkreis [..] entgegen der gestrigen Meldung nicht nach zweimonatiger Coviderkrqankung, sondern zwei Monate nach überstandener Corviderkranung verstorben“ sei. Das Presseamt des Eifelkreises reagierte nun auf seine Nachricht und korrigiert Streits Korrektur. Es bestätigt damit seine Angaben vom Montag.

„Tatsächlich wurde auch bei uns im Haus heute morgen über das Thema gesprochen“, sagt der Pressesprecher des Kreises Thomas Konder. Auch auf die Korrektur des Landrats hin, habe man in St.Wendel, wo der Mann zuletzt behandelt worden sei, nochmal nachgefragt. „Das zuständige Gesundheitsamt bestätigte mir gerade telefonisch, dass der Mann an Covid-19 gestorben ist.“

Weitere Informationen bezüglich der Vorerkrankungen seien dem Presseamt nicht bekannt, sagt Konder. Der Verstorbene sei vor zwei Monaten am Virus erkrankt. „Er galt zwischenzeitlich als genesen.“ Das Gesundheitsamt habe aber darauf hingewiesen, dass sein Tod auf die Infektion zurückzuführen ist. „Wir haben die offizielle Bestätigung, dass er an Covid-19 verstorben ist.“

Die am gestrigen Dienstag, 9. Juni, veröffentlichten Fallzahlen seien damit weiterhin korrekt.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm also insgesamt 184 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten 177 als genesen.Seit Donnerstag, 21. Mai, wurden trotz umfangreicher Tests keine Neuinfektion gemeldet.

Am Montag wurden bei der stationären Sichtungsstelle der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 59 Personen auf das neuartige Coronavirus getestet.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt weiterhin bei zwei Personen. Seit Donnerstag, den 21. Mai, verzeichnet der Eifelkreis Bitburg-Prüm keine Neuinfektion. Fünf Sterbefälle werden im Eifelkreis mit Covid-19 in Verbindung gebracht.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist in dieser Woche wegen Fronleichnam noch am Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer von 8 bis 16 Uhr, geöffnet.