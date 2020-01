Neuerburg (red) Das Staatliche Eifel-Gymnasium Neuerburg bietet als Gymnasium mit Aufbaugymnasium Realschulabsolventen mit erfolgreichem Abschluss der 10. Klasse die Möglichkeit, innerhalb von drei Schuljahren die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.

Interessierte Schüler sowie deren Eltern sind zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr ins Atrium eingeladen. An diesem Abend ist das Sekretariat durchgehend geöffnet, so dass Anmeldungen direkt möglich sind.