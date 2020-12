Bildung : Informationen zur Realschule plus Bleialf

Bleialf (red) Die Realschule plus Bleialf bietet für Eltern von Kindern, die ins fünfte Schuljahr kommen, Informationsmöglichkeiten an. Nach telefonischer Anmeldung (06555/9209-0) und unter Einhaltung der Corona-Regeln können Eltern mit ihrem Kind am Freitag, 29. Januar, von 14 bis 19 Uhr und am Samstag, 30. Januar, von 10 bis 18 Uhr einen geführten Rundgang durch die Schule machen und alle möglichen Fragen stellen.

