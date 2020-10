Info-Ausstellung : Lesen öffnet Welten

Bitburg (red) Jeder achte Erwachsene in Deutschland hat Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten können zwar einzelne Wörter und Sätze lesen, längere Texte jedoch kaum verstehen.

Die Info-Ausstellung „Lesen und Schreiben öffnet Welten“ liefert Fakten über funktionalen Analphabetismus in Deutschland, lässt Betroffene zu Wort kommen und informiert über Lernangebote in der Region. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 16. Oktober, zu sehen. Weitere Informationen unter 06561/6020333 oder per E-Mail an

andrea.kalkes@drk-bitburg.de