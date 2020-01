Schule : Informationen zur Oberstufe

Biesdorf (red) Das Private St.-Josef-Gymnasium bietet am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr im Mehrzweckraum der Schule eine Informationsveranstaltung zur Mainzer Studienstufe (MSS) an. Eingeladen Schüler, die im nächsten Schuljahr in Biesdorf die Jahrgangsstufe elf besuchen möchten, sowie deren Eltern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken