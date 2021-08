Wanderung : Informative Wanderung

Wolsfeld Das Forstamt Bitburg lädt für Mittwoch, 25. August, zu zwei informativen Abend-Wanderungen durch den Wolsfelder Wald ein. Um 17 Uhr startet eine kurze Wanderung mit den Themen „Wald-Wildnis und Ilex-Baum des Jahres“ am Hubertusbrunnen.

Um 18.30 Uhr startet die zweite Wanderung am Sportplatz Holsthum. Hier zeigen Revierleiter Burkhard Pickan und Kollege Martin Lotze, dass nur ein gesunder und vielfältiger Mischwald dauerhaft seine vielfältigen Leistungen und Wirkungen erbringen kann. Bürger aus Wolsfeld und den umliegenden Orten können sich während der zweitstündigen Wanderung selbst ein Bild über den Zustand der Wälder machen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bei großer Nachfrage gibt es einen Ersatztermin am Donnerstag, 26. August. Eine getrennte Anmeldung für jede Wanderung ist unbedingt erforderlich und erfolgt ausschließlich per Mail an: Martin.Lotze@wald-rlp.de