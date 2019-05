Verwaltung : Infos zur Vergabe-Plattform

Bitburg (red) Die Zentrale Vergabestelle der Kreisverwaltung bietet in Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Vergabeplattform am Mittwoch, 5. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Sitzungssaal der Kreisverwaltung (Raum 132), für alle Unternehmen eine Informationsveranstaltung zum Umgang mit der Vergabeplattform an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Firma Subreport wird alle für Bieter und Bewerber relevanten Arbeitsschritte demonstrieren und Fragen beantworten.

Hintergrund: Für Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte besteht die Pflicht zur E-Vergabe. Dies bedeutet, dass die gesamte Kommunikation zwischen Bieter/Bewerber und Vergabestelle ausschließlich elektronisch erfolgt. Dies betrifft neben der Bereitstellung der Vergabeunterlagen und der Abgabe von Angeboten/Teilnahmeanträgen auch die gesamte Bieterkommunikation (Bieterfragen, Nachforderung von Unterlagen, Vorab-Information der nicht berücksichtigten Bieter vor Auftragserteilung).