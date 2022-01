Bildung : Gesamtschule St. Matthias in Bitburg informiert Grundschülerinnen und -schüler

Bitburg (red) Um Schülerinnen, Schüler und deren Eltern bei ihrer Entscheidung zu unterstützen, veranstaltete die St.-Matthias-Schule in Bitburg einen Infotag.

Coronabedingt gab es ein an die Hygieneregeln angepasstes Konzept. Schulleiter Joachim Schmitt und Heike Berg, pädagogische Koordinatorin, begrüßten die Besucher vor ihren geführten Rundgängen. Jeweils in sieben parallelen Gruppen in vielen Schichten durchstreiften die Viertklässlerinnen und Viertklässler mit einem Elternteil auf unterschiedlichen Routen die Schule. So erhielten sie einen Einblick in die Vielfalt des Bildungsangebots.