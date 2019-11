Forst : Infotag zum Thema Aufforstung für Waldbesitzer

Bitburg Die vergangenen beiden Jahre waren heiß und trocken, zahlreiche Bäume sind in der Folge entweder vertrocknet oder wurden so stark geschwächt, dass sie sich nicht mehr gegen Schädlinge wehren konnten.

Das Forstamt Bitburg und der Waldbauverein Bitburg informieren am Freitag, 29. November, bei einer kostenlosen Infoveranstaltung Privatwaldbesitzer darüber, wie sie mit einer Wiederbewaldung entstandener Freiflächen auf die Probleme reagieren können. Neben grundsätzlichen Informationen zur Auswahl und zum Bezug von geeignetem Pflanzen gibt es auch Tipps zur Förderung und zur Qualitätssicherung bei der Beschaffung. In einem Praxisteil werden zudem verschiedene Pflanzverfahren vorgeführt. Das Programm beginnt um 14 Uhr in den Räumen des Waldbauvereins, Heinrich-Hertz-Straße 8, in Bitburg (ehemaliger Flugplatz).