Aufklärung per Infoveranstaltung In der Eifel sollen weniger Lebensmittel verschwendet werden

Als Carolin Hostert-Hack, Leiterin der Katholischen Erwachsenenbildung Westeifel, im Volksfreund den Bericht über die „Essensretter“ aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich gelesen hat, fragte sie sich, ob es solche Organisationen auch in der Eifel gibt. Nachdem sie wenige offizielle Gruppen, sondern eher nur private per WhatsApp oder Facebook organisierte fand, entschied sie sich, eine Infoveranstaltung zum Thema Lebensmittelverschwendung zu planen. Sie schrieb die regionalen Foodsharing-Teams an und zusammen werden sie nun an mehreren Abenden in der Eifel über das Thema aufklären.