Glaube : Friedensgebet in der Basilika

Prüm Auch in diesem Jahr gibt es zum Weltfriedenstag am Freitag, 10. Januar, wieder eine zentrale Gebetsstunde in der Prümer Basilika. Sie beginnt um 18.30 Uhr. Als Veranstalter laden gemeinsam der Katholische Deutsche Frauenbund in Prüm, das Dekanat St.-Willibrord Westeifel, der Prümer Eine-Welt-Laden, die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel, die Evangelische Kirchengemeinde Prüm, das Prümer Haus der Jugend, die Pfarreiengemeinschaft Prüm sowie der Singkreis Niederprüm zum Mitbeten und -singen ein.