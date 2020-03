Kirche : Initiative „Passend anders“ feiert ersten Gottesdienst

7. passend anders Gottesdienst stand im Zeichen von „Erwählt“ Am 8. März feierte die Initiative passend anders ihren ersten Gottesdienst im noch jungen Jahr. Die Initiatoren konnten über 130 Besucher in der St. Margareta Kirche in Schwirzheim begrüßen. Die Theologiestudentin Anna-Lena Breuer hat in Ihrer Predigt zum Thema „Erwählt – was bedeutet es Gottes Kind und Christ zu sein“ in sehr lebendiger und motivierender Art und Weise über ihr Verständnis und Interpretation der Erwählungsgeschichten Jesus am Beispiel verschiedener Bibelstellen gesprochen. Ihr Fokus lag im Weiteren auf dem „Erwählt zur Liebe“ sein in der Nachfolge und Freundschaft mit Christus und was dies ganz konkret heute für uns bedeutet. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Band rijo gestaltet, die eine zum Thema sehr passende Lied-Auswahl präsentierte. Sehr berührend waren wiedermal die von den Besuchern verfassten Fürbitten, Dankworte und Gedanken. Das Team von „passend anders“ lädt herzlich zum nächsten Gottesdienst am Sonntag, 7. Juni ein. Als weitere Termine stehen bereits der 23. August sowie der 15. November fest. Weitere Informationen unter https://www.schwirzheim.de/index.php/kirchengemeinde/passend-anders. Foto: TV/Rolf Ademes