Neue psychiatrische Angebote : Inklusion, Integration und Intensivbetreuung

Bitburg Warum ist das Regionale Betreuungszentrum Bitburg so wichtig für die Menschen und die Stadt? Bei der Eröffnungsfeier gab es einige Antworten darauf.

Bisher mussten sie weit weg behandelt werden, in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. „Wir hätten sie damit auch aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen – und die Betreuung läge in keinster Weise mehr in unseren Händen“, sagt Oliver Hamm, der Chefarzt der Abteilung Allgemeine Psychiatrie im Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier. Mit diesem Angebot sei endlich eine regionale Möglichkeit geschaffen, diesen Menschen regional einen geeigneten Schutzraum zu schaffen, Leitplanken zu bilden und ihr Leben in bestimmte Bahnen zu lenken, ohne eine Wegsperrtradition zu bedienen, führt Hamm bei der feierlichen Eröffnung am Freitag, 30. August, weiter aus.