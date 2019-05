Inlinekurs : Inlinekurs im Haus der Jugend Bitburg

Bitburg (red) Das Haus der Jugend bietet in Kooperation mit Joachim Burgard von Jojo-Tours zwei Inline-Kurse am Freitag, 14. Juni, und am Freitag, 23. August. im Haus der Jugend in Bitburg an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Kurs können die Teilnehmer Teilnehmer ihre Fahrkünste auf spielerische Art und Weise sowie durch zahlreiche Fahr-, Fall- und Bremsübungen verbessern.

Der Kurs richtet sich an Jedermann: egal ob jung oder alt, ob Anfänger oder Inline-Könner.