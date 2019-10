Auszeichnung für kommunales Engagement : Ganz viel Bronze für ganz viel Engagement

Lahnstein/itburg-Prüm/Daun Innenminister Roger Lewentz hat sechs Persönlichkeiten aus den zwei Eifelkreisen mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette geehrt.

(ma) Sie sind unverzichtbar für eine lebendige Bürgergesellschaft und oftmals „wirkliche Urgesteine“ und Leistungsträger der Kommunalpolitik: Innenminister Roger Lewentz hat in Lahnstein 49 solcher Persönlichkeiten mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet. Unter den Geehrten sind auch vier aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und zwei aus dem Vulkaneifelkreis. Ein echtes Urgestein ist zum Beispiel Hubert Tautges, der 35 Jahre Ortsbürgermeister von Winterspelt war und sieben Legislaturperioden zur Verfügung stand. „Ich bin kein Typ für den Personenkult, aber diese Auszeichnung ist schon was Besonderes“, freut sich der 71-Jährige über die Plakette in „Pizzagröße“, wie er sagt. Er ist eher im Unruhestand und will sich weiterhin für die Allgemeinheit einsetzen.