Platz beim Glockenturm : Neugestaltung der Fußgängerzone fast fertig – Bekommt Bitburg jetzt einen Weinstand?

Foto: TV/Frank Auffenberg 20 Bilder Mehr Aufenthaltsqualität im Norden der Bitburger Fußgängerzone

Bitburg Das Umfeld der Liebfrauenkirche wird seit dem Frühjahr 2021 von Grund auf umgestaltet. Der letzte von drei Bauabschnitten zeigt, wie sehr sich das Gelände verändert hat – auch einem Weinstand nach Trierer Vorbild ist man nicht abgeneigt.

Der rote klappernde Klinker ist weg, rund um die Liebfrauenkirche ist das Gelände saniert und auch entlang der Hauptstraße nimmt die Modernisierung des Platzes am Glockenturm langsam Form an. Zwar ruhen aktuell die Arbeiten, wenn sie aber demnächst wieder aufgenommen werden, steht das seit mehr als einem Jahrzehnt laufende Bemühen, die Bitburger Innenstadt von Grund auf zu modernisieren, kurz vor dem Abschluss. Ist dieser dritte Bauabschnitt am Ende der Fußgängerzone abgeschlossen, zieht die Baustelle nämlich noch einmal ein Stück weiter in den Norden um.

Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass, sobald die Arbeiten wieder laufen, etwa acht Wochen gebraucht werden, bis der von Grund auf umgestaltete Platz am Glockenturm fertig ist. Es komme halt auf den weiteren Verlauf des Winters an, teilt Martina Theis vom städtischen Presseamt mit. Im Frühjahr werde dann auch noch die Bepflanzung nördlich der Kirche und in dem jetzigen Baubereich gesetzt. Nördlich der Kirche seien sechs hochstämmige Kornelkirschen zu setzen, unter ihnen sollen in den Grünflächen Pfingstrosen und Gräser wachsen. In der Treppenanlage am Glockenturm sollen vier Hopfenbuchen gepflanzt werden.

So wird der neue Platz um die Liebfrauenkirche in Bitburg aussehen

Wie die Neugestaltung des Platzes letztlich aussehen wird, ist schon gut zu erahnen. Zwar fehlt noch die Pflasterung, aber die Treppenstufen liegen bereits. Die Lage der Parkplätze wurde von Grund auf geändert. Sie sind nun im rechten Winkel zur Straße gedreht. Ist die Fläche schließlich gepflastert, sollen noch Sitzbänke und ein kleiner Trinkbrunnen installiert werden, um auch an dieser Stelle mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Der Glockenturm am Ende der Fußgängerzone wird übrigens, auch wenn der Sockel aktuell auf seinen Kern zurückgebaut ist, am angestammten Standort stehen bleiben.

In Sachen Gestaltung des nun letzten Abschnitts orientieren sich die Planer weitestgehend an dem der Fußgängerzone. Zentraler Punkt der Planungen des Abschnitts entlang der Hauptstraße werde, so das Presseamt, die Umgestaltung des Platzes rund um die Jupitersäule sein. Eine kleine Baumallee werde die Straße säumen und anstatt der Parkplätze sollen südlich der Säule Stühle und ein Sonnenschirm zum Verweilen einladen. Dort könne man sich dann unter anderem mit Speisen und Getränken der umliegenden Restaurants, Imbisse und des Weinladens hinsetzen. Die Arbeiten sollen laut Presseamt im Sommer beendet sein.

Zum Abschluss des Sanierungsprogramms am Ende der Hauptstraße rücken die Planer den ehemaligen Verlauf der Stadtmauer in den Mittelpunkt. Dort, wo sie einst das antike Beda begrenzte, soll die Bodenpflasterung ihren einstigen Verlauf nachvollziehen.

Bekommt Bitburg einen Weinstand?

Übrigens ist die Idee, in der Innenstadt einen temporären Weinstand nach Vorbild Triers einzurichten, noch nicht vom Tisch. „Es gibt eine grundsätzliche Konzeptidee einer Privatperson und auch ein Interesse zum Betreiben eines temporären Weinstandes in der Innenstadt, das zunächst für den Spittel gedacht war“, erklärt Theis. Die Stadt habe ihre Unterstützung zugesagt, jedoch sei das Konzept bisher aufgrund Mangels an geeigneten Fachkräften nicht umgesetzt gewesen. Ein Weinstand könnte allerdings ebenso gut am Rathausplatz stehen.

Foto: TV/Frank Auffenberg