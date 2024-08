Innovation auf dem Land Wo der neue Automat für Blumen und Handwerkskunst zu finden ist

Ob zum vergessenen Hochzeits- oder Muttertag oder einfach schlicht als nette Geste zur spontanen Einladung: Blumen sind immer eine gute Idee, um anderen eine Freude zu machen. An Bahnhöfen oder Flughäfen erfreuen sich Blumenautomaten so auch durchaus großer Beliebtheit, doch wo soll der Strauß außerhalb der Öffnungszeiten auf dem Land herkommen? Seit Juni gibt es in der Eifel darauf eine klare Antwort: aus Irrel.