Handwerk : Landesehrenpreis für zwei Bäckereien

Arzfeld/Lieser (red) Wirtschaftsminister Volker Wissing hat im Januar 25 Bäckereien aus Rheinland-Pfalz mit dem Landesehrenpreis Bäckerhandwerk ausgezeichnet. Er würdigte sie als Könner ihres Fachs, die ihre Kunden mit wunderbar vielfältigen Brotsorten versorgten.

Die Verleihung lief dieses Mal virtuell aus dem Wirtschaftsministerium in Mainz, die Bäcker waren per Video zugeschaltet. Inzwischen sind die Urkunden bei den Betrieben angekommen. So auch bei Kyll’s Backstuben in Arzfeld und der Bäckerei Dirk Mertes in Lieser. Die Betriebe gehören der Bäcker-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück-Region an. Obermeister Raimund Licht gratuliert seinen Kollegen: „Eine besondere Auszeichnung, die Strahlkraft für alle handwerklich arbeitenden Innungsbäcker hat“, sagt er.