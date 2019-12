Unternehmen : Auf der letzten Rille

Ein Tücks-Bus am Betriebshof in Büdesheim. Foto: Fritz-Peter Linden/e_pruem <e_pruem@volksfreund.de>

Prüm/Büdesheim Auf lange Sicht wird’s nicht mehr gehen: Die insolvente Axel Tücks GmbH kann in der bisherigen Form nicht fortgeführt werden. Im Verlauf des Verfahrens hat das Busunternehmen bereits eine Reihe von Linien abgegeben.

Gut sieben Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens sieht es nicht nach einer dauerhaften Rettung für die Axel Tücks GmbH aus. Begonnen hatte es im Mai, als die Muttergesellschaft, die britische Metropolitan European Transports (MET) mit Sitz in Essen, den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Essen stellte. Dadurch drohte auch den Eifelern die Zahlungsunfähigkeit. Wenige Tage darauf übernahm Insolvenzverwalter Rolf Weidmann von der Kölner Kanzlei Görg die Geschäfte. Ziel zunächst: den Betrieb fortzuführen (der TV berichtete).

Die Pleite erfasste in der Folge auch die ebenfalls zur MET-Gruppe gehörende BRH Viabus GmbH in Ludwigshafen – das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren zeitweise auch einen Geschäftsführer für die Axel Tücks GmbH eingesetzt.