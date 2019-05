Schwere Zeiten für ein Prümer Traditionsunternehmen: Die Marwyn European Transports (MET), ein britisches Unternehmen mit deutscher Tochter in Essen, hat am dortigen Amtsgericht Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt. Das Gericht hat den Rechtsanwalt Rolf Weidmann von der Kölner Kanzlei Görg zum vorläufigen Verwalter bestellt.

Die Pleite trifft auch die 84 Jahre alte Axel Tücks GmbH in Prüm und Büdesheim. Das Eifeler Unternehmen machte in den vergangenen Jahren mehrere Male Schlagzeilen: Anfang August 2018 gingen in der Prümtalstraße sechs Linienbusse in Flammen auf – Brandstiftung. Die Polizei ermittelte rasch die Täter, zwei 18 Jahre alte Niederländer, die mit ihren Eltern Urlaub auf dem Prümer Campingplatz gemacht hatten.

FOTO: Fritz-Peter Linden

Im Oktober 2017 wollten die 89 Beschäftigten einen Betriebsrat wählen. Das gelang zwar am Ende auch, allerdings hatte es gegen die Mitarbeiter, so sagte damals Ver.Di-Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider, in den Vorjahren „massive Einschüchterungsversuche“ gegeben.

Nach der Marwyn-Übernahme 2011 sollte die Firma saniert werden. Allerdings, so hieß es bald, ging das vor allem auf Kosten der Mitarbeiter.

Die Tücks-Geschäftsführung saß nach der MET-Übernahme ebenfalls nicht mehr in der Eifel. Sondern im pfälzischen Speyer, bei einer weiteren MET-Tochter, der BRH Viabus mit Linien in und um Speyer, Ludwigshafen, Mannheim und Frankfurt.

Im September 2017 war Tücks, so berichtete damals der Bonner General-Anzeiger, im Rheinland negativ aufgefallen: Die Stadt Bornheim hatte den Eifelern eine Schulbuslinie fristlos gekündigt, weil es immer wieder zu Verspätungen gekommen war, wenn nicht sogar Busse gleich ganz ausfielen. Das Unternehmen gab damals „krankheitsbedingte Personalengpässe“ als Grund dafür an.

Das Busunternehmen wurde 1935 unter dem Namen „Eifelgruß“ von den Büdesheimer Molitor-Brüdern gegründet und später von der Prümer Familie Tücks übernommen. Zeitweise hatte man 130 Beschäftigte. Im Jahr 2011 wurde die Firma an die britische Marwyn European Transport (MET) verkauft. Der letzte Geschäftsführer, Axel Tücks, verließ bald darauf das Unternehmen. Die heutige Tücks GmbH betreibt Linienverkehr in der Eifel und in Nordrhein-Westfalen. Der Umsatz 2016 lag bei 8,7 Millionen Euro.