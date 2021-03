MUSIK : Instrumente kennenlernen

Bitburg/Prüm (red) Was tun, wenn ein Kind ein Instrument lernen will, aber nicht weiß, welches? Für solche Fälle hatte die Kreismusikschule (KMS) Bitburg-Prüm bisher das Angebot der Instrumentenvorstellungen. Die sind aber wegen Corona derzeit nicht durchführbar.

Daher hat sich die KMS etwas einfallen lassen: Eltern können sich telefonisch bei der Musikschule beraten lassen. In Kooperation mit dem Musikhaus Schaefer & Jutz in Bitburg ist ein Probieren der Instrumente nach Vereinbarung möglich. Zudem könne, so die KMS, mit dem Unterricht jederzeit begonnen werden, auch abseits der März/September-Halbjahresregelung.