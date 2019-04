später lesen Musik Musikschule stellt Kindern verschiedene Instrumente vor Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm für alle interessierten Kinder und Jugendliche am Montag, 13. Mai, um 18 Uhr im Haus Beda in Bitburg und am Dienstag, 14. Mai, um 18.15 Uhr in der Barockaula des Regino-Gymnasiums Prüm Instrumentenvorstellungen an.