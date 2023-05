Kultur Warum Vielfalt total normal ist – Das Musical „Lovis“ im Haus der Jugend Bitburg

Anders sein, individuell sein, besonders sein, man selbst sein. Wollen wir das nicht alle? Schon, aber bitte nicht zu sehr ... Denn was sagen die anderen dazu? Halten wir deren Druck stand, wenn sie drohen, uns auszuschließen? Und was ist eigentlich normal? Fragen, die den 14-jährigen Lovis, Hauptfigur im Musical „Lovis“, nicht plagen. Zunächst. Bis einer kommt, der das, was er ist, infrage stellt. Denn Lovis hat zwar – wie alle anderen Blumengnome – eine Blume auf dem Kopf. Lovis‘ Exemplar Thalia ist aber ist nicht rot oder blau, sondern rot und blau. Lovis liebt Thalia und fühlt sich „wunderbar“. Doch dem Herrn Bizid passt das nicht – einem machthungrigen Politiker, der Herrscher der Blumenwiese sein will. Er rottet mit Herbiziden alle Gewächse und Lebewesen aus, die nicht in sein Weltbild passen, die aus seiner Sicht nicht „normal“ sind. Er beraubt sie ihrer Individualität – Lovis’ Büten werden komplett blau gefärbt – und sperrt sie in sein Monokultur-Gefängnis.