Vermisstensuche : 25-jähriger Mann aus Wißmannsdorf nach Oktoberfest verschwunden

Hermesdorf Seit Sonntagabend wird ein 25-Jähriger aus Wißmannsdorf vermisst. Die Suche noch dem jungen Mann wurde mit dem Anbruch des Tages intensiviert.

Nach dem Oktoberfests in Hermesdorf wollte ein 25-jähriger Wißmannsdorfer am Samstagabend alleine nach Hause laufen , dort kam er aber nie an. In der Nacht verliert sich seine Spur. Um 22 Uhr wurde gestern die Polizeiinspektion Bitburg über das Verschwinden informiert - seitdem wird nach dem Mann gesucht.