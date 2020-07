Interaktive Stadtführung : Bitburg interaktiv erkunden

Bitburg (red) Interaktiv und spannend kann die Stadt Bitburg mit der smartphone-basierten Rallye erkundet werden. Gespielt wird mit der Actionbound-App auf Tablet oder Smartphone. Um die Stadtrallye zu starten benötigt man ein gültiges Ticket, das für 3,90 Euro, je Smartphone-Nutzung, bei der Tourist-Information Bitburger Land erhältlich ist.

Mit der Actionbound App einfach den QR-Code einscannen und los geht´s. In der Bitburger Innenstadt werden Fragen beantwortet, Aufgaben gelöst, Orte gesucht oder QR-Codes gescannt. Und nicht zuletzt: Punkte gesammelt. Allein oder in kleinen Teams geht´s also mit dem Smartphone auf interaktive Schnitzeljagd durch Bitburg. Die Abschnitte führen zu Themen wie den Römern in Bitburg mit der Römischen Stadtmauer und der Miniaturstadt am Spittel.