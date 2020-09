Interkulturelle Woche : Angebote bei der Interkulturellen Woche

Bitburg (red) Im Rahmen der Interkulturellen Woche lädt der Beirat für Migration und Integration im Eifelkreis Bitburg-Prüm für Dienstag, 29. September, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag mit Emmanuel Ogbunwezeh ins Haus der Jugend in Bitburg ein.

Der Vortrag widmet sich dem Thema „Fluchtursachen am Beispiel Nigerias“.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet am Dienstag, 29. September, um 10 und 15 Uhr einen Schnupperkurs Arabisch an. Am Freitag, 2. Oktober, gibt es um 14 Uhr einen digitalen interkulturellen Vorlesenachmittag.