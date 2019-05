Frauenfrühstück : Interkulturelles Frauenfrühstück

Bitburg (red) Die Gleichstellungsbeauftragte des Eifelkreises Bitburg-Prüm lädt jeden ersten Dienstag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr zum Interkulturellen Frauenfrühstück ins Mehrgenerationenhaus in Bitburg ein.

Frauen aller Nationalitäten sind zum Gespräch und Miteinander eingeladen. Es soll ein Austausch und Verstehen über die Grenzen von Kultur und Religion hinaus stattfinden. Der nächste Termin findet am Dienstag, 4. Juni, statt. An diesem Termin stellt Hedwig Disch den ehrenamtlichen Fahrdienst rund um Bitburg vor. Anmeldung bei Marita Singh unter Telefon 06561/152200 oder per E-Mail unter singh.marita@bitburg-pruem.de