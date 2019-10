Interkulturelles Frühstück : Interkulturelles Frühstück für Frauen

Bitburg (red) Das Café Miteinander lädt am Donnerstag, 14. November, zum interkulturellen Frauen-Frühstück ins Mehrgenerationenhaus in Bitburg ein. von 9 bis 10.30 Uhr können sich Frauen jeden Alters und Herkunftsland treffen und in Austausch treten.

